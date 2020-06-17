YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Beypazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Beypazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

ANKARA HABERLERİ  | 17.06.2020 15:46 | Son Güncelleme

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz eşya ve giysi yardımını aralıksız olarak sürdürüyor.Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri yardımseverlerin yaptığı eşya ve giysi yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, yüzlerce kişinin yüzünü güldürüyor.

Beypazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz eşya ve giysi yardımını aralıksız olarak sürdürüyor.
Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri yardımseverlerin yaptığı eşya ve giysi yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, yüzlerce kişinin yüzünü güldürüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Belediye olarak her zaman ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Yardımsever vatandaşlarımızın bağışları ile de daha çok vatandaşımıza destek oluyoruz. Belediyemize ne kadar çok vatandaşımız bağışta bulunursa o kadar çok ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yüzünü güldürüyoruz. Bu sebeple yardımsever hemşehrilerimiz belediyemizle iletişime geçerek kullanılır durumda olan eşya ve giysilerini bizlere ulaştırarak yardımda bulunabilirler" dedi.

Beypazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Ankara Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:55
İkindi
16:52
Akşam
20:27
Yatsı
22:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Altınkoru Eczanesi
Cankaya
İclal Eczanesi
Yenimahalle
Nazenin Eczanesi
Yenimahalle
Nar Eczanesi
Mamak
Yeşilbayır Eczanesi
Mamak
Oraklı Eczanesi
Cankaya
Büyük Mithatpaşa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi:

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.