YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Beypazarı Belediyesinden dezenfekte ünitesi desteği

Beypazarı Belediyesinden dezenfekte ünitesi desteği

ANKARA HABERLERİ  | 12.06.2020 14:09 | Son Güncelleme

Beypazarı Belediyesi ilçede bulunan kamu kurumu binalarına dezenfekte üniteleri yerleştirdi.Beypazarı’nın her noktasında korona virüs ile mücadelesini sürdüren Beypazarı Belediyesi, ilçede faaliyette bulunan tüm kamu kurumu binalarından hizmet alan vatandaşların ve kurum çalışanlarının kullanması adına dezenfekte üniteleri ve dezenfektan desteğinde bulundu.Halk sağlığının korunması adına korona virüs salgınına karşı yoğun çalışmalarından ve dağıtılan el dezenfektanı desteğinden dolayı vatandaşlar ve kurum çalışanları Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’a teşekkür etti.Sürecin başından beri düzenli olarak ilçedeki tüm kurumların ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yaptıklarını belirten Başkan Kaplan, “Yeni normalleşme süreci ile vatandaşlarımızın daha yoğun olarak hizmet alacağı ilçemizdeki tüm kamu kurumlarına dezenfekte standı ve dezenfektan desteğinde bulunduk” dedi.

Beypazarı Belediyesi ilçede bulunan kamu kurumu binalarına dezenfekte üniteleri yerleştirdi.
Beypazarı’nın her noktasında korona virüs ile mücadelesini sürdüren Beypazarı Belediyesi, ilçede faaliyette bulunan tüm kamu kurumu binalarından hizmet alan vatandaşların ve kurum çalışanlarının kullanması adına dezenfekte üniteleri ve dezenfektan desteğinde bulundu.
Halk sağlığının korunması adına korona virüs salgınına karşı yoğun çalışmalarından ve dağıtılan el dezenfektanı desteğinden dolayı vatandaşlar ve kurum çalışanları Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’a teşekkür etti.
Sürecin başından beri düzenli olarak ilçedeki tüm kurumların ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yaptıklarını belirten Başkan Kaplan, “Yeni normalleşme süreci ile vatandaşlarımızın daha yoğun olarak hizmet alacağı ilçemizdeki tüm kamu kurumlarına dezenfekte standı ve dezenfektan desteğinde bulunduk” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 yılının en popüler telefonları 2020 yılının en popüler telefonları
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

Ankara Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:53
İkindi
16:51
Akşam
20:25
Yatsı
22:11

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Bahar Soysal Eczanesi
Cankaya
Kule Eczanesi
Cankaya
Kumrular Eczanesi
Cankaya
Organik Eczanesi
Cankaya
Sinde Eczanesi
Cankaya
Nermin Eczanesi
Akyurt
Aktar Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Büyükşehir’den özel toplu taşıma aracı işletmecilerine akaryakıt desteği

Büyükşehir’den özel toplu taşıma aracı işletmecilerine akaryakıt desteği

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'ndan açıklama:

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'ndan açıklama:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.