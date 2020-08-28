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Beypazarı Belediyesinden evde bakım hizmetleri

ANKARA HABERLERİ  | 28.08.2020 17:12 | Son Güncelleme

Beypazarı Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla, ilçe genelinde ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde temizlik ve bakım hizmetiyle fark oluşturmaya devam ediyor.Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Beypazarı’ndaki 78 mahallede yaşlı ve bakıma muhtaç yaklaşık 300 aileye yönelik Evde Bakım Hizmeti ile örnek bir belediyecilik hizmeti sergilemeye devam ediyor.Hizmet kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinin detaylı temizliği Beypazarı Belediyesi personeli tarafından gerçekleştiriliyor.

Beypazarı Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla, ilçe genelinde ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde temizlik ve bakım hizmetiyle fark oluşturmaya devam ediyor.
Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Beypazarı’ndaki 78 mahallede yaşlı ve bakıma muhtaç yaklaşık 300 aileye yönelik Evde Bakım Hizmeti ile örnek bir belediyecilik hizmeti sergilemeye devam ediyor.
Hizmet kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinin detaylı temizliği Beypazarı Belediyesi personeli tarafından gerçekleştiriliyor. Hafta içi her gün hazırlanan program dahilinde vatandaşların evlerine giden evde bakım hizmetleri personeli çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Beypazarı’nda Evde Bakım Hizmetinin layıkıyla yapıldığını belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “2014 yılında başlattığımız Evde Bakım Hizmeti projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Yardıma muhtaç, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımız bu hizmetten yararlanırken, söz verdiğimiz gibi her zaman Beypazarı’nda vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.

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