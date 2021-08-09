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Beypazarı, Güdül ve Nallıhan'da ormanlık alanlara girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı

09.08.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beypazarı, Güdül ve Nallıhan'da ormanlık alanlara girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı

Ankara Valiliği, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerinde ormanlık alanlara girişleri 15 Eylül'e kadar yasakladı.

Ankara Valiliğince orman yangınlarının önlenmesine ilişkin tedbirlerin alındığı bildirildi.

Valilik, Ankara'nın Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerinde bazı mesire alanları haricinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Eylül'e kadar Orman Kanunu ve İl İdaresi Kanunu kapsamında yasaklandığını duyurdu.

Beypazarı Tekkedağı Tabiat Parkı, Eyriova Tabiat Parkı, Güdül Sorkun Tabiat Parkı ile Nallıhan Hoşebe A Tipi Parkın ise piknik yapmak isteyen vatandaşlar tarafından kullanılabileceği belirtildi.

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