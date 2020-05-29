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Beypazarı’nda camiler cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı

ANKARA HABERLERİ  | 29.05.2020 16:23 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta cemaatle namaza kapatılan camiler, bugün cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta cemaatle namaza kapatılan camiler, bugün cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı. Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki camilerde cemaat, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ederek namazını kıldı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Beypazarı’nda da camilerin yeniden açılması nedeniyle İlçe Müftülüğü tarafından Fatih Camii’nde şükür kurbanı kesildi. Beypazarı’ndaki tüm camilerde cemaat, yanlarında getirdikleri seccadeleri ile sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ederek saflarını tuttu ve cuma namazının farzını eda ederek ibadetlerini yerine getirdi.

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