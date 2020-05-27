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Beypazarı’nda camiler ibadete hazır

ANKARA HABERLERİ  | 27.05.2020 10:26 | Son Güncelleme

Beypazarı Belediyesi, ilçede bulunan tüm camilerde temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirdi.

Beypazarı Belediyesi, ilçede bulunan tüm camilerde temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirdi. 29 Mayıs Cuma günü açılacak camiler ibadete hazır hale getirildi.
Beypazarı Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında ilçede temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyor. İlçede bulunan tüm camiler bu kapsamda ibadete hazır hale getirildi. 29 Mayıs Cuma günü açılacak olan camilerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi.Camilerde halılar, avizeler, temas edilen her noktada temizlik işlemi ve dezenfekte işlemi yapıldı. Cami avlusu ve şadırvanlar da bu kapsamda temizlendi.

“Vaka oldu ama ilçemizden kaynaklı değil, dışarıda gelen”
Korona virüs kapsamında ilçede yürütülen çalışmaları anlatan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ”12 Mart itibariyle şehrin girişinde tüm araçları durdurduk. Bütün araçları dezenfekte ettik.’ Biz yıllarca Beypazarı’na turist gelmesi için mücadele ettik ilçedeki tüm tesislerimiz kapalı, ihtiyacınız yoksa geri dönebilirsiniz’ diye söyledik. Bunun da neticesini aldık. Vaka oldu ama ilçemizden kaynaklı değil, dışarıda gelen. Hastanemiz gün aşırı dezenfekte ettik. Bütün özel kurumları, bankaları, resmi daireleri sürekli periyodik olarak dezenfekte ettik. Bazen evleri dezenfekte ettik. Bireysel başvuruları da değerlendirdik” dedi.

İlgili tüm hazırlıklar tamamlandı, camilerimiz ibadete hazır
6 yıldır ilçede bütün ibadethanelerin düzenli temizliğinin yapıldığını kaydeden Başkan Kaplan, ilçemizde korona süreci ile ilgili devam eden temizlik dezenfektan işlemlerimizi biraz daha artırdık. Ben belediye personelimizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok mücadele ettikleri için. Bu süreç içerisinde kaynaşma yardımlaşma konusunda Beypazarı’nda çok güzel çalışmalar yaptık. Camilerimiz kapanırken ibadete hazır şekilde kapatmıştık. Cemaatle namaz kılmanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyorduk. Onunla ilgili tüm hazırlıklarımız hazır. Camilerimiz ibadete hazır. Her ne kadar birileri dışarıdan gelip dezenfekte yapmadan dezenfektan yapıldı belgelerinin asılmasını istese de biz gerçeğini yapıyoruz” diye konuştu.

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