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Beypazarı'nda kar güzelliği

23.01.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beypazarı'nda kar güzelliği

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla güzelliğine güzellik kattı.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı gece sona erdi. Belediye ekipleri, yolları açık tutmak için çalışma yaptı.

İlçedeki tarihi konaklar, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

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