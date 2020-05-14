YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Beypazarı’nda sahte tereyağı iddiası

Beypazarı’nda sahte tereyağı iddiası

ANKARA HABERLERİ  | 14.05.2020 17:22 | Son Güncelleme

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir araçla gezerek tereyağı satan kişilerin halkı dolandırdığı iddia edildi.Olay, geçtiğimiz günlerde Beypazarı’nda yaşandı.

Beypazarı’nda sahte tereyağı iddiası

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir araçla gezerek tereyağı satan kişilerin halkı dolandırdığı iddia edildi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Beypazarı’nda yaşandı. Beyaz bir araçla gezerek Bolu Seben’den geldiğini söyleyen kişilerin Seben tereyağı diye vatandaşa sattıkları yağın sahte olduğu iddia edildi. Tereyağını alan vatandaşlar, ürünün bilinen margarin yağı olduğunu ifade ettiler.
Yetkililer, Ramazan ayında hileli ürünlerin çoğaldığını belirterek, alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı 14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Ankara Namaz Vakitleri 14 Mayıs Perşembe

İmsak
03:44
Sabah
05:27
Öğle
12:50
İkindi
16:43
Akşam
20:03
Yatsı
21:38

Ankara Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Perşembe

Serenay Eczanesi
Cankaya
Başak Eczanesi
Cankaya
Nakipoğlu Eczanesi
Yenimahalle
Ali Rıza Eczanesi
Mamak
Akarken Eczanesi
Mamak
Papatya Eczanesi
Cankaya
Hürriyet Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.