Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Başkent’in altyapısı eksik noktaları başta olmak üzere ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon ve şebeke suyu hatlarını yenilemeye devam ediyor. Beypazarı ilçesinde de atık su kollektör ve şebeke yapım işi için yoğun mesai harcayan ASKİ ekipleri, 37 yıl önce yapılan beton boruları yenileriyle değiştiriyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kent genelinde altyapı çalışmaları için yoğun bir mesai harcıyor. Uzun yıllardır altyapısı yenilenmeyen noktaları tek tek tespit eden ASKİ, ekonomik ömrünü tamamlayan atık su ve şebeke suyu hatlarını yeniliyor.

ASKİ ekipleri bu kapsamda Beypazarı ilçesinde de merkeze bağlı mahallelerin atık su kollektör ve şebeke yapım işini gerçekleştiriyor.

37 yıl sonra yenilenen altyapı

Beypazarı ilçesinde eksik, yetersiz ve ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon ve şebeke hatlarını yenileyen ASKİ ekipleri, Ayvaşık Mahallesi Vasfi Berispek Caddesi’nde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Altyapı çalışmaları hakkında bölge halkı ve muhtarların bilgilendirildiğini, 2 bin 150 metrelik kanalizasyon hattının yenileme çalışmalarına hız verdiklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Bu mahallenin altyapısı 1983 yılında yapılmış. Zamanla eskiyen kanalizasyon hattı bölgede nüfus arttıkça haliyle yetersiz kalmış. 37 yıl önce 200 milimetrelik beton borular döşenerek yapılmış olan altyapıyı, 300 milimetrelik beton borularla değiştiriyoruz” dedi.

İlçede sık sık kanalizasyon hatlarının taştığı şikayetlerini aldıklarını ve en kısa sürede yenileme çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Öztürk, çalışmalar devam ederken yaşanan su kesintileri nedeniyle de vatandaşlardan özür diledi.

