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Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor maçının ardından

09.01.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: - "İçeride oynayacağımız Tuzlaspor maçını da kayıpsız geçirip milli maç arasından sonra da çok daha iyi bir Boluspor izletmek istiyoruz" - Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak: - "Bir maç daha kaybettik. Bunu bir tarafa bırakacağız ve Samsunspor maçına bakacağız"

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 1-0 yenen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, iç sahada oynayacakları Tuzlaspor müsabakasını da kayıpsız geçirip milli maç arasından sonra çok daha iyi bir futbol izletmek istediklerini söyledi.

Erginer, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın çok zor geçeceğini karşılaşma öncesi oyuncularına söylediğini ifade etti.

Balıkesirspor'un sezonun başından beri içinde bulunduğu şartlara rağmen mücadeleyi bırakmayan bir takım olduğunu vurgulayan Erginer, "Mağlup olduğu maçlarda bile rakibe ciddi anlamda sıkıntı çıkartan bir takım." dedi.

Erginer, ligin ilk haftasında deplasmanda mağlup oldukları Balıkesir temsilcisine karşı bu sezon en fazla gol pozisyonuna girdikleri mücadeleyi sergilediklerini anlattı.

Kovid-19'lu, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle dezavantajlı görüldüklerini dile getiren Erginer, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularıma her zaman takım oyununun ön planda olduğunu söylüyorum. Zor bir maçı 3 puan ile bitirdik. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. İkinci hafta bay takımız. Bu arayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hem transfer hem de antrenman anlamında. İçeride oynayacağımız Tuzlaspor maçını da kayıpsız geçirip milli maç arasından sonra da çok daha iyi bir Boluspor izletmek istiyoruz."

- Balıkesirspor cephesi

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise oyuna iyi çıkamadıklarını, önde top tutamadıklarını, kazandıkları topları pasa çeviremediklerini, dolayısıyla rakibin ayağında oynanan bir oyun olduğunu belirtti.

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri ile oyunu elde tutmaya çalıştıklarını kaydeden Bulak, "İlk yarıya oranla daha iyi organize olduk. Çok ciddi pozisyon bulamadık ama rakibi de iyi baskıladık. Beraberliği yakalayabilirdik." değerlendirmesini yaptı.

Giray Bulak, takımındaki genç oyuncuların oyun bilgisinin her geçen gün gelişeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yediğimiz gol tamamen oyuncu değişikliğinin neden olduğu goldü. Orada olmaması gereken oyuncuların orada olduğu bir yerden oldu. Dolayısıyla ona hazırlıksız yakalandık. Bir maç daha kaybettik. İkinci yarı özellikle mücadele iyi, oyun anlayışı iyi, kazanma isteği iyi fakat ilk yarıdaki oyunu kabullenemiyorum. Oynadığımız haftaların en kötü süreci. Bunu bir tarafa bırakacağız ve Samsunspor maçına bakacağız."

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