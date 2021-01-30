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Beypiliç Boluspor, kaleci Gentian Selmani'yi renklerine bağladı

30.01.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Beypiliç Boluspor, kaleci Gentian Selmani'yi renklerine bağladı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Menemenspor'da forma giyen kaleci Gentian Selmani'yi kadrosuna kattı.

Ligin ilk yarısında istediği sonuçları elde edemeyen kırmızı beyazlı ekip yeni transferlerle takımı güçlendiriyor.

Boluspor, ligin ilk yarısında Menemenspor'da forma giyen 23 yaşındaki kaleci Gentian Selmani ile anlaştı.

FK Partizani takımında futbola başlayan Arnavut kaleci Selmani, KS Kastrioti, KF Laçi ve Menemenspor takımlarında forma giydi.

Ligin ilk yarısında Menemenspor formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan Selmani, alt yaş gruplarında 21, A Milli Takım kadrosunda ise 9 kez görev aldı.

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