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Beyşehir, Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi’ne ev sahipliği yapıyor

30.03.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye turundaki Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi Konya’nın Beyşehir ilçesinde ziyarete açıldı.

Beyşehir, Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi’ne ev sahipliği yapıyor

Çanakkale Savaşı’nda kullanılan malzemelerin sergilendiği “Çanakkale Gezici Müzesi” Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ziyarete açıldı. Müzede Çanakkale destanının anlatıldığı, kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatlar da sergileniyor. Serginin açılışını yapan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Çanakkale savaşlarının Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Bizzat alanı yerinde gördüm. İnşallah öğrencilerimize de nasip olur. Ama bu sergiyi de kısmen olsa o duyguyu yaşamak adına önemli görüyoruz. Bizi millet yapan bir savaştır Çanakkale. Türk milletini millet yapan bir savaş. Birçok kahramanlığın yaşandığı, fedakarlığın yaşandığı büyük bir savaş” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Kaymakam Akpınar ve beraberindeki katılımcılar müzeyi gezdi, Çanakkale savaşında kullanılan savaş malzemelerini yakından gördü. Yetkililer, sergilenen malzemeler hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere de deniz ve kara savaşı ile ilgili bilgiler aktarıldı. Serginin 3 Nisan akşamına kadar açık kalacağı belirtildi. Açılışa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Ünal, daire amirleri, eğitim camiası mensupları ve öğrenciler katıldı.

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