Beyşehir Ebeler Haftası kutlandı

Her yıl 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanan Ebeler Haftası dolayısıyla Beyşehir Devlet Hastanesinde bir dizi kurum içi ziyaret programı düzenlendi. Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, bu çerçevede kendisine eşlik eden Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülşen Parlakkaya, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Aydın Gür ve Kalite Yönetim Direktörü Hacer Sevinç ile birlikte hastane yönetimi adına doğumhane ve kadın doğum servisinde mesai yapan ebeleri ziyaret etti.

Sağlık çalışanı ebelere çiçek takdim edilmesinin ardından haftalarını kutlayan Dr. Güven, ebelerin bireyi ve toplumu bilinçlendirerek halk sağlığının korunması ve sağlıklı nesillerin oluşmasında büyük sorumluluklar üstlenmekte olduğuna vurgu yaptı. Güven, bu çerçevede tüm ebelerin haftasını kutlayarak çalışma hayatlarında başarı diledi.

