YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Beyşehir Ebeler Haftası kutlandı

Beyşehir Ebeler Haftası kutlandı

28.04.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Ebeler Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Her yıl 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanan Ebeler Haftası dolayısıyla Beyşehir Devlet Hastanesinde bir dizi kurum içi ziyaret programı düzenlendi. Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, bu çerçevede kendisine eşlik eden Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülşen Parlakkaya, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Aydın Gür ve Kalite Yönetim Direktörü Hacer Sevinç ile birlikte hastane yönetimi adına doğumhane ve kadın doğum servisinde mesai yapan ebeleri ziyaret etti.

Sağlık çalışanı ebelere çiçek takdim edilmesinin ardından haftalarını kutlayan Dr. Güven, ebelerin bireyi ve toplumu bilinçlendirerek halk sağlığının korunması ve sağlıklı nesillerin oluşmasında büyük sorumluluklar üstlenmekte olduğuna vurgu yaptı. Güven, bu çerçevede tüm ebelerin haftasını kutlayarak çalışma hayatlarında başarı diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahırlı’da ev yangınıAhırlı’da ev yangını
Eşi ve dayısını öldüren şüpheli Gaziantep'te yakalandıEşi ve dayısını öldüren şüpheli Gaziantep'te yakalandı
Aizanoi Antik Kenti'nin çevresindeki konakların restorasyonu tamamlandıAizanoi Antik Kenti'nin çevresindeki konakların restorasyonu tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 28 Nisan Cuma

İmsak
04:21
Sabah
05:51
Öğle
12:53
İkindi
16:38
Akşam
19:44
Yatsı
21:08

Konya Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Cuma

Aydinli eczanesi
Sarayonu
Elçin eczanesi
Tuzlukcu
Taşkent eczanesi
Taskent
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Köseoğlu ferah eczanesi
Guneysinir
Gülçin eczanesi
Halkapinar
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.