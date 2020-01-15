Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki kuş varlığı ortaya çıkarılıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan, Türkiye’nin sınırları itibariyle en büyük ikinci milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda yaşam süren su kuşlarının sayımı gerçekleştirildi.

Beyşehir’de, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekiplerinin yanı sıra konunun uzmanı gönüllüler tarafından yürütülen 2020 yılı kış ortası kuş sayımı çerçevesinde, milli park alanında yaşam süren kuş ve su kuşu türleri sayıldı. Türkiye genelinde her yıl kış döneminde yürütülen kış ortası kuş sayımı çalışmaları, sulak alanlardaki su kuşu değişimleri mevsimsel olarak izlenerek, önemli ölçüde veri elde edilmesine imkan sağlamak amacıyla yapılıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalara Beyşehir Gölü Milli Parkı da dahil ediliyor. Çalışmalar çerçevesinde oluşturulan ekipler, sayımı göl içerisinde, göl kenarlarında ve sazlık alanlarda teleskop ve dürbünlerle gerçekleştiriyor. Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın kuş cenneti niteliğindeki değişik türleri barındıran ve kuşlar için önemli üreme alanı olarak kullanılan Kızkalesi Adası da bu çerçevede karşı kıyılardan teleskoplar yardımıyla taranarak kuş varlığı ortaya çıkarılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın da aralarında bulunduğu Türkiye’nin birçok yerindeki sulak alanda yaşam süren kuş varlığının 2020 yılı verilerinin ortaya çıkarılmış olacağı belirtildi.



