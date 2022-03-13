Beyşehir Gölü'nde balıkçılar av yasağına hazırlanıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü'nün balıkçıları, 15 Mart'ta başlayacak ve üç ay sürecek su ürünleri av yasağına hazırlanıyor.

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde geçimini tatlı su balığı avı yaparak sağlayan balıkçılar, av malzemeleri ile göl açıklarına serdikleri ağları teknelerine toplayıp çuvallara koyarak evlerine taşımaya başladı.

Balıkçılar, gün içerisinde geldikleri limanda bir yandan malzemelerini toplarken, diğer yandan da motor ve tekne bakımlarını yapıyor.

Gölde üreme döneminde balık neslinin korunmasına yönelik, her yıl aynı tarihlerde başlayan av yasağı 15 Haziran'a kadar devam ediyor.

