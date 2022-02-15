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Beyşehir Gölü'nde buzlar çözülmeye başlayınca balıkçıların mesaisi başladı

15.02.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkçı İbrahim Erdoğan: - "Lodosun ardından gölün açıklarında buzlar eridi. Kıyı kesimlerdeki buzları hummalı bir şekilde yürüttüğümüz mücadele sonucu kırdık, yol açtık. Yaklaşık 1,5 kilometrelik bir yol oldu" - Balıkçı Uğur Uyanık: - "İlk gün siftahını yaptık. Gölün durumu iyi, suyumuz yükseliyor. Bereket olacak inşallah, temennimiz o. Zorlu şartlarda balıkçılık yapıyoruz. Ben ağlarımı buzların arasından kurtardım ama çöpe atan meslektaşlarımız var"

ABDÜLHAMİT YAŞAR - Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkçılık faaliyetleri, açıklardaki buz tabakasının erimeye başlamasının ardından yeniden başladı.

Beyşehir Gölü'nün ocak ayında aşırı soğuklar sebebiyle donmasının ardından avlanma faaliyetlerine geçici olarak ara veren balıkçılar, lodoslu havanın etkisiyle açıklarda buz tabakasının erimesiyle "vira bismillah" dedi.

Kıyı kesiminin buzla kaplı olması nedeniyle balıkçılar, teknelerine yol açabilmek için seferber oldu. Buz tabakasını kırarak limandan açığa kayıkların ulaşımını sağlayan yüzlerce metre "tekne geçiş yolu" açan balıkçılar, açıkta önceden serdikleri ağları topladı. Balıkçılar, avladıkları balıklarla limanlarına aynı yoldan dönüş yaptı.

Çiftlik Mahallesi balıkçılarından İbrahim Erdoğan, AA muhabirine, gölün donması üzerine balıkçılık faaliyetlerine ara verdiklerini hatırlattı.

Lodosun ardından gölün açıklarında buz tabakasının eridiğini anlatan Erdoğan, "Kıyı kesimlerdeki buzları hummalı bir şekilde yürüttüğümüz mücadele sonucu kırdık, yol açtık. Yaklaşık 1,5 kilometrelik bir yol oldu. 8-10 arkadaşla iki gün sürdü, sabah akşam buz kırdık. Teknelerimizi açık yerlere ulaştırdık. Balık avına başladık ama buzların altında kalan ağlarımız çok zarar görmüş, buzlar ağlarımızı dürmüş, yıpratmış." diye konuştu.

Balıkçı Uğur Uyanık da 30-35 günlük aradan sonra av dönüşü hasılatın düşük olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şükür, akmasa da damlıyor. İlk gün siftahını yaptık. Gölün durumu iyi, suyumuz yükseliyor. Bereket olacak inşallah, temennimiz o. Zorlu şartlarda balıkçılık yapıyoruz. Ben ağlarımı buzların arasından kurtardım ama çöpe atan meslektaşlarımız var. Bitmiş serveti, onlar için de kolay değil. Temennimiz bundan sonraki yılların da bereketli olması, suyumuz bitmesin yeter."

- "Ağları bulduk ama hepsi birbirine girmiş, yıpranmış"

Balıkçı Ahmet Erdoğan da özlemle bekledikleri avlanmaya yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Göldeki ağları bulma konusunda tereddütleri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ya da yırtıldı mı yırtılmadı mı bunun tahminlerini yapıyorduk. Şükür ağları bulduk ama hepsi birbirine girmiş, yıpranmış, bildiğiniz halat gibi olmuş. Ağlarımızı toplamaya vakit bulamadık, göl donmayacak gibiydi. Böyle bir kış olacağı kimsenin aklına gelmedi ki." ifadelerini kullandı.

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