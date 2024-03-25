YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Beyşehir Gölü’nde kaçak ava sıkı takip

Beyşehir Gölü’nde kaçak ava sıkı takip

İHA İHA
25.03.2024 14:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü’nde kaçak avlanmanın önüne geçilmesine yönelik denetimler devam ediyor.

Gölde balıkların üreme mevsimi olması nedeniyle 15 Mart’ta başlayan ve 3 ay sürecek su ürünleri av yasağı devam ediyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yasak dönemde de kaçak avcılığın önüne geçilmesine yönelik faaliyetler yürütüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin olarak, “İlçe Müdürlüğümüz tarafından 1380 sayılı su ürünleri kanunu kapsamında Beyşehir Gölü’nün karaya çıkış noktaları denetlenmiş, göl içerisinde ağ atılıp atılmadığı kontrol edilmiştir” denildi.

15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanan av yasağı boyunca göldeki ekolojik denge ve balık popülasyonunun korunması için denetimlerin haftanın 7 günü kesintisiz olarak devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Doğal kaynaklarımız sonsuz değildir. Sürdürebilir avcılığın sağlanması, ekosistemin korunması, her balığa en az bir kere üreme hakkı verilmesi ancak av yasaklarının getirilmesi ile sağlanmaktadır. Ticari ve amatör su ürünleri avcılığı yapan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için su ürünleri av yasaklarına uymaları hem kendi menfaatleri hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Yasak süresince tüm balıkçılarımızın mevzuat hükümlerine uymalarını, aksi takdirde yasağa uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yasal işlem yapılacağını hatırlatmak isteriz” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gazi Konut Kuzeyşehir’de hak sahiplerinin anahtarları teslim edildiGazi Konut Kuzeyşehir’de hak sahiplerinin anahtarları teslim edildi
Denizli Atletizm Kros Bölge Şampiyonası’na ev sahipliği yaptıDenizli Atletizm Kros Bölge Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı
Dalyan dev bisiklet organizasyonu ile sezona merhaba diyecekDalyan dev bisiklet organizasyonu ile sezona merhaba diyecek
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 25 Mart Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:39
Öğle
13:01
İkindi
16:30
Akşam
19:13
Yatsı
20:30

Konya Nöbetçi Eczaneler25 Mart Pazartesi

Elçin eczanesi
Tuzlukcu
Müge eczanesi
Selcuklu
Yönet eczanesi
Sarayonu
Taşkent eczanesi
Taskent
Akkise eczanesi
Ahirli
Turan eczanesi
Eregli
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.