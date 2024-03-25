Beyşehir Gölü’nde kaçak ava sıkı takip

Gölde balıkların üreme mevsimi olması nedeniyle 15 Mart’ta başlayan ve 3 ay sürecek su ürünleri av yasağı devam ediyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yasak dönemde de kaçak avcılığın önüne geçilmesine yönelik faaliyetler yürütüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin olarak, “İlçe Müdürlüğümüz tarafından 1380 sayılı su ürünleri kanunu kapsamında Beyşehir Gölü’nün karaya çıkış noktaları denetlenmiş, göl içerisinde ağ atılıp atılmadığı kontrol edilmiştir” denildi.

15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanan av yasağı boyunca göldeki ekolojik denge ve balık popülasyonunun korunması için denetimlerin haftanın 7 günü kesintisiz olarak devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Doğal kaynaklarımız sonsuz değildir. Sürdürebilir avcılığın sağlanması, ekosistemin korunması, her balığa en az bir kere üreme hakkı verilmesi ancak av yasaklarının getirilmesi ile sağlanmaktadır. Ticari ve amatör su ürünleri avcılığı yapan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için su ürünleri av yasaklarına uymaları hem kendi menfaatleri hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Yasak süresince tüm balıkçılarımızın mevzuat hükümlerine uymalarını, aksi takdirde yasağa uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yasal işlem yapılacağını hatırlatmak isteriz” ifadelerine yer verildi.

