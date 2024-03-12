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Beyşehir Gölü’nde su ürünleri av yasağı 15 Mart’ta başlayacak

İHA İHA
12.03.2024 15:46
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Konya ve Isparta illeri sınırları içerisinde yer alan Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde su ürünleri av yasağı 15 Mart’ta başlayacak.

Av yasağının başlamasına sayılı günler kala Beyşehir Gölü’nden geçimini balıkçılık yaparak sağlayan avcılar da hazırlıklara şimdiden başladı. Açıklara serdiği ağlarını toplayan balıkçılar, kıyıdaki limanlara taşıyıp burada diğer av malzemeleriyle birlikte çuvallayarak evlerine götürüyor.

Beyşehir Gölü’nde balıkların üreme dönemi olması dolayısıyla her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında su ürünleri av yasağı yürütülüyor. Balıkçılar yasağın olduğu üç aylık dönemde avlanma faaliyetine ara veriyor.

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