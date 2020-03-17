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Beyşehir Gölü’nde yasak dönemde olta avcılığı da yasak

KONYA HABERLERİ  | 17.03.2020 16:14 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avlanma yasağı döneminde olta ile sportif amatör avcılığının da yasak olduğu bildirildi.Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 15 Mart’ta göldeki balık neslinin korunması amacıyla su ürünleri avlanma yasağı başlatıldığı hatırlatıldı.

Beyşehir Gölü’nde yasak dönemde olta avcılığı da yasak

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avlanma yasağı döneminde olta ile sportif amatör avcılığının da yasak olduğu bildirildi.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 15 Mart’ta göldeki balık neslinin korunması amacıyla su ürünleri avlanma yasağı başlatıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda sudak balığının üreme dönemi olan 15 Mart-30 Nisan, sazan balığının ise 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında olta ile avcılığının da yasak olduğu belirtilerek, “4/2 numaralı Amatör sportif amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğin çizelge - 6 zaman yasakları gereği, sudak 15 Mart-30 Nisan, sazangiller 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında olta ile avcılığı yasaktır. Yasak sonrası serbest zamanda ise aynı tebliğin 14.maddesi gereği amatör sportif amaçlı avcılık yapmak isteyenler, amatör amaçlı avcılık kurallarına uymak ve bakanlığın il müdürlüklerince belirlenen yerlerin dışına çıkmamak şartıyla; bir amatör balıkçı en fazla 1 olta takımı ve olta takımı başına 3 adet iğneyi geçmemek, sudakta boy limiti 26 santimetre ve 10 adet, kadifede 26 santimetre,10 adet, sazangillerde 40 santimetre ve 10 adet, sayı ve toplam ağırlık limiti ise sudak ve sazangillerin avlanılan balık tek tür veya karışık olarak 10 adet, avlanılan balık türü tek veya karışık olarak 5 kilogramı geçemez. Aksi davranışlar cezai müeyyideyi gerektirmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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