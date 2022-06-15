Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu dualarla açıldı

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde üreme mevsimindeki balıkların neslini koruyabilmek için 15 Mart'ta başlayan ve 3 ay süren avlanma yasağı sona erdi.

Köprübaşı mevkisinde, göl kıyısında yarın başlayacak yeni sezon açılışı için bir araya gelen balıkçılar, dualar ederek bereketli ve kazasız bir avlanma sezonu için kurban kesti, dua etti.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, bereketli bir sezon temennisinde bulunarak "Geçmişte bu gölde çok kayıplar verdik. Kaza ve belanın önlenmesi açısından kurbanımızı kestik. Beyşehir Gölü'nde sürdürülebilir bir balıkçılık için 15 Mart-15 Haziran'da yasak dönem vardı. 467 ruhsatlı teknemizin tamamının bu yasağa uyduğunu iddia ediyorum. Üyelerimizin hiçbiri cezayla karşı karşıya kalmadı.' dedi.

Balıkçı olmayanların yasağa uymadığını iddia eden Kurt, tespit edildiğinde gerekli cezai işlemlerin uygulandığını söyledi.

Kurt, "Yarın balıkçılarımız nasip olursa 'vira bismillah' diyerek balık avına çıkmaya başlayacak. Onlardan beklentimiz, kesinlikle ufak, boy limitlerine uymayan balıkları tutmamaları. Kooperatifimizin belirlediği kurallara mutlak suretle uymalarıdır." ifadesini kullandı.

Beyşehirli balıkçı Hasan Katmerci de yeni av sezonu öncesinde tüm balıkçıların farklı bir beklenti içerisinde olduğunu dile getirerek "İnşallah bol bereketli bir av dönemi olur. Bu sene yağmurumuz, yağışımız da bol yağdı. Gölümüzde balığımız da bereketli olur inşallah. Bu sene gölümüz bolca korundu, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. 1996 yılından bu yana gelenek olarak göle av sezonu başlangıcında kurban kesiyoruz, inşallah kazasız belasız bir dönem geçirmeyi diliyoruz." diye konuştu.

Yeni av sezonunun açılışına Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yücel Doğan, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, balıkçılar katıldı.



