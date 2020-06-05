Beyşehir Gölünü koruyacak proje Dünya Çevre Gününde başladı

Beyşehir Gölünde temizleme çalışmaları Dünya Çevre Gününde başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle Beyşehir Gölünde temizleme çalışmalarına başladı. 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Beyşehir Gölünde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya ve çevresi için Beyşehir Gölünün önemine değindi. Korona virüs sürecinin en hassas olunması gereken konunun çevre olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Başkan Altay, “İnsanların sokağa çıkmadığı, araçların yolda olmadığı süreçte karbon emisyonlarının düştüğüne ve adeta doğanın kendini yenilediğine şahit olduk. Bu da insanların doğaya ve çevreye verdiği tahribatın en güzel örneğidir aslında. Bu dönemden böyle bir ders çıkardık” diye konuştu. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda çeşitli projeler yürüttüklerini anlatan Başkan Altay, “Tüm ilçelerimizin atık su arıtma tesisleriyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. İnşallah tüm ilçelerimiz atık su arıtmaya kavuşmuş olacak. Ayrıca Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesini de en iyi uygulayan illerdeniz. Bu konuda ilçe belediyelerinin koordinasyonunu sağlıyoruz. İnşallah yeni uygulamalara da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gölü yaşatmak ve temiz tutmak en önemli görevimiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 5 milyon liralık desteğiyle Beyşehir Gölünde bir proje yürüttüklerini belirten Başkan Altay, şunları kaydetti: “Göldeki balıkçı ağlarının temizlenmesini yapıyoruz. Önceden temizlenenleri tespit ederek, yeni tespitler yapıyoruz. Amacımız Beyşehir Gölü’nün doğal halini korumak. Çünkü Beyşehir Gölü sadece Konya’nın bir varlığı değil, tüm Türkiye’nin çok önemli bir varlığı. Beyşehir’e su çok yakışıyor. Beyşehir, turizmimizde önemli merkezlerimizden biri olacak ama aynı zamanda gölün korunması Konya’da tarımın korunması anlamına geliyor. Çünkü buradan her yıl özellikle Çumra’ya sulama için ciddi bir su alıyoruz. Ama bir taraftan da gölü yaşatmak, temiz tutmak en önemli görevimiz. Balıkçı ağlarının temizlenmesiyle birlikte göldeki ekosistemin de korunmasını arzu ediyoruz. Çünkü burada hayvan varlığı var. Bunun mutlaka korunması gerekiyor. Bu konuda herkese görev düşüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Dünya Çevre Gününde böyle bir başlangıç yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Beyşehir’i korumak ve güzelleştirmek hepimizin görevi. Konya’nın tüm projelerinde olduğu gibi burada da finansman desteğini veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. İl Çevre Müdürlüğümüzle koordinasyon halinde tüm çevre sorunlarını birlikte projelendiriyoruz. Sayın müdürümüzün şahsında çevre müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Konya bu dönem koordinasyonla öne çıkan bir il oldu. İlçe belediyelerimizle birlikte Konya’yı adeta nakış nakış işliyoruz. İnşallah Konya çok daha güzel günleri görecek.”



