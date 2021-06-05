Beyşehir Gölü'nü temizleme çalışmaları sürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 1400 "hayalet ağın" gölden çıkarılması ile ilgili yeni bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Böylece tespit ettiğimiz ağların yüzde 90'ı gölden uzaklaştırılmış, bertaraf edilmiş olacak. Bu Beyşehir Gölü için çok önemli." dedi. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Beyşehir Gölü kıyısında düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı programda, göl kıyısındaki bisiklet yolunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından, etkinliğe katılan çocuklara, bisiklet hediye edildi. Altay, Beyşehir Gölü kıyısında, gölden çıkarılan hayalet ağların da sergilendiği alanda düzenlenen programda, AK Parti iktidarlarının çevreye saygılı bir iktidar olarak, bütün çevre projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde yürüttüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Sıfır Atık Projesi'ne himayede bulunduğunu belirten Altay, "Tüm çevre projelerini yapan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a da teşekkür ediyorum. Sadece Konya'da değil Türkiye'nin her köşesinde çevre adına, bisiklet yollarından, millet bahçelerine, sıfır atıktan, göllerin temizlenmesine kadar birçok projeyi başarıyla yürütüyor. Hepimizi gururlandırıyor." diye konuştu.

Altay, Beyşehir Gölü'nün temizlenmesi konusunda iki önemli projeyi devreye koyduklarını dile getirdi. Daha önce gölde 680 dalış yapılarak, 471 hayalet ağın çıkarıldığını anımsatan Altay, "Bu ağların toplam uzunluğu 35 kilometre, ağırlığı da yaklaşık 10 ton. Çevreye kirlilik oluşturan yosunlaşmayı ortaya çıkaran ağların birinci etap toplanmasıyla ilgili süreç tamamlanmış oldu. İnşallah bu yıl itibarıyla 1400 ağın gölden çıkarılması ile ilgili yeni bir çalışma başlatıyoruz. Böylece tespit ettiğimiz ağların yüzde 90'ı gölden uzaklaştırılmış, bertaraf edilmiş olacak. Bu Beyşehir Gölü için çok önemli." diye konuştu. Altay, Beyşehir Gölü'ne özellikle insan kaynaklı atık suların sadece 52'sini arıtarak verdiklerini, yüzde 48'inin arıtılmadan göle deşarj edildiğini belirterek, bunun da gölde ciddi bir kirlilik oluşturduğunu söyledi. - "5 yıl sonra Beyşehir Gölü çevresinde arıtılmayan hiçbir suyu deşarj etmeyeceğiz" Bu sorunun çözümü için göle çevresi olan ilçelerdeki 79 mahallede çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini ve bazı tespitlerde bulunduklarına dikkati çeken Altay, şöyle devam etti: