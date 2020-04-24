YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Beyşehir’de 100. yıl coşkusu

Beyşehir’de 100. yıl coşkusu

KONYA HABERLERİ  | 24.04.2020 10:25 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, polis ekipleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100.yılını Atatürk Anıtı önünde toplu olarak İstiklal Marşını okuyarak kutladı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100.yılı kutlamaları dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünde gece görevi yapan polis ekipleri Atatürk Anıtı önünde biraraya geldi.

Beyşehir’de 100. yıl coşkusu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, polis ekipleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100.yılını Atatürk Anıtı önünde toplu olarak İstiklal Marşını okuyarak kutladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100.yılı kutlamaları dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünde gece görevi yapan polis ekipleri Atatürk Anıtı önünde biraraya geldi. Polis ekipleri, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem ile birlikte Atatürk Anıtı önünde saat 21.00’de sosyal mesafe kuralına özen göstererek İstiklal Marşını okudu.
Anons sistemiyle ilçe halkının balkonlara çıkmaya davet edilmesinin ardından ilçede evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da ellerindeki ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okudu.

Beyşehir’de 100. yıl coşkusu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu

Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu

Bozdoğan Kaymakamı Ardıç’ın Ramazan Ayı mesajı

Bozdoğan Kaymakamı Ardıç’ın Ramazan Ayı mesajı

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

İstanbul'da ramazan davulcuları maske takarak mesaiye başladı

İstanbul'da ramazan davulcuları maske takarak mesaiye başladı

Yenipazar tek yürek oldu

Yenipazar tek yürek oldu

Başkan Posbıyık mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı

Başkan Posbıyık mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı

Konya Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:26
Sabah
05:56
Öğle
12:53
İkindi
16:38
Akşam
19:41
Yatsı
21:04

Konya Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Şener Eczanesi
Karatay
Yağmur Eczanesi
Karatay
Gülyiğit Eczanesi
Selcuklu
Kılınçarslan Eczanesi
Selcuklu
Makbule Güneş Eczanesi
Selcuklu
Özkan Eczanesi
Selcuklu
Plaza Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

NEÜ AKİF Dekanı Karapınar Ramazan ayı ile ilgili tavsiyelerde bulundu

NEÜ AKİF Dekanı Karapınar Ramazan ayı ile ilgili tavsiyelerde bulundu

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya’da sağlık çalışanlarına ‘etliekmek’ ikramı

Konya’da sağlık çalışanlarına ‘etliekmek’ ikramı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.