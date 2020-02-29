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Beyşehir’de bıçakla yaralama

KONYA HABERLERİ  | 29.02.2020 14:05 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, L.B.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, L.B. adlı şahıs Beyşehir- Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki çöp toplama merkezi yakınlarındaki taş ocağı mevkisinde henüz bilinmeyen bir sebeple bıçaklı saldırıya uğradı.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Bıçakladığı kişiyi yaraladığı öne sürülen ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K adlı kadın işlemlerinin tamamlanması sonrasında Beyşehir adliyesine sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Seydişehir Cezaevine konuldu.

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