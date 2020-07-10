Beyşehir’de ceviz üretimi destekleniyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, sağlanan desteklerle ceviz üretimi daha da üst noktalara çıkacak.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, kurum olarak hazırlayıp sundukları ceviz projesinin Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenmesiyle birlikte ilçe genelinde 400 dekarlık alanda daha ceviz bahçeleri kurulacağını söyledi. Son dönemde ceviz yetiştiriciliğinde önemli bir hamle yapan ve giderek ceviz üretimi artış gösteren Beyşehir’in Yenidoğan Mahallesinde bin 596 dekarlık alanıyla Türkiye’nin en büyük ve en modern ceviz bahçesinin yer aldığını vurgulayan Kaya, 4 bin dekarlık alana ulaşan ceviz üretiminde önemli bir mesafe kat eden ilçedeki üretimin daha da ileri noktalara taşınması ve yaygınlaşması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yoğun bir gayret ve çabanın içerisinde olduklarını kaydetti. Bölgedeki çiftçilerin ceviz üretimine yönlendirilmesi için hazırladıkları projelerin destek görmesinden dolayı yaşadıkları memnuniyeti de ifade eden Kaya, proje kapsamında 400 dekarlık bir sahada önümüzdeki günlerde 10 bin adet ceviz fidanının toprakla buluşturulacağını söyledi.

278 bin liralık maliyetli projenin yüzde 70’i olan 200 bin liranın hibe destekli olduğunu vurgulayan Kaya, kurulacak kapama bahçelerde başlayacak ceviz üretimiyle bölgede halen yılda yaklaşık 650 ton civarında olan ürün üretiminin daha da üst noktalara ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

