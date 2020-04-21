Beyşehir’de dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odasından konuyla ilgili yapılan açıklamada, oda tarafından ilçe genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi olan 800 aileye gıda yardımı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği katkılarıyla gerçekleştirilen gıda yardımının bu yıl dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla Ramazan ayı öncesinde dağıtımının gerçekleştirilerek ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırıldığı ifade edildi.



