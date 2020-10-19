YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Beyşehir’de doğal alanlardan 315 poşet çöp toplandı

Beyşehir’de doğal alanlardan 315 poşet çöp toplandı

KONYA HABERLERİ  | 19.10.2020 17:03 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlenen kampanyada insan eliyle kirletilen göl kıyıları, mesire alanları gibi doğal alanlardan 315 poşet çöp toplandı.Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü çevre temizliği konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturmak maksadıyla gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen çevre temizliği kampanyasının istatistiki verileri açıklandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlenen kampanyada insan eliyle kirletilen göl kıyıları, mesire alanları gibi doğal alanlardan 315 poşet çöp toplandı.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü çevre temizliği konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturmak maksadıyla gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen çevre temizliği kampanyasının istatistiki verileri açıklandı. Proje çerçevesinde “Eski hali, yeni hali” fotoğraf yarışmasının da düzenlendiği kampanya kapsamında ilçedeki 18 piknik alanı ve seyir noktası, 5 farklı alanda göl kıyısı, 3 farklı güzergahta 8 kilometre uzunluğunda yol kenarının temizlendiği belirtildi. Açıklamada, çevre temizliği kampanyasına aralarında 71 çocuğun da olduğu toplam 146 kişinin katıldığı, katılımcıların 113 saat boyunca temizlik için mesai yaptığı bildirildi. Söz konusu alanlardan 315 battal boy poşet dolusu çöp toplandığının belirtildiği açıklamada, “En çok alkol şişesi atığı başta olmak üzere doğadan soda, kola, plastik şu şişesi, maske, çocuk bezi, kağıt peçete, ıslak mendil gibi atıklar toplanmış olup, en kirli bölge ise Şamlar yolu ilk 6 kilometre olarak belirlenmiştir” denildi.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlenen çevre temizliği kampanyasının sona erdiğini belirterek, projeye destek veren ve katılan herkese teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Başkan Taş’tan 19 Ekim Muhtarlar Günü açıklaması
Başkan Taş’tan 19 Ekim Muhtarlar Günü açıklaması
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü
Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı
Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı
Emet’te mahalle yollarına asfalt çalışması
Emet’te mahalle yollarına asfalt çalışması

Konya Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:55
Öğle
12:40
İkindi
15:45
Akşam
18:15
Yatsı
19:30

Konya Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Alperen Eczanesi
Karatay
Şener Eczanesi
Karatay
Aksoy Eczanesi
Selcuklu
Birgül Göçer Eczanesi
Selcuklu
Emre Eczanesi
Selcuklu
İpek Eczanesi
Selcuklu
Sancak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şüpheli şahısın üzerinden eroin çıktı
Şüpheli şahısın üzerinden eroin çıktı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
AK Parti Konya’da Sarayönü İlçe Kongresi yapıldı
AK Parti Konya’da Sarayönü İlçe Kongresi yapıldı
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.