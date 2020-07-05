YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Beyşehir’de ekin yangını söndürüldü

Beyşehir’de ekin yangını söndürüldü

KONYA HABERLERİ  | 05.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Sadıkhacı Mahallesi’nde ekili arazide iki farklı noktadan ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlenen yangında yaklaşık 22 bin metrekarelik ekin yandı.Edinilen bilgiye göre, yerleşim merkezinde hububat ekili alanlarda yangın çıktığının fark edilmesi üzerine mahalle sakinleri yangını söndürebilmek için seferber oldu.

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Sadıkhacı Mahallesi’nde ekili arazide iki farklı noktadan ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlenen yangında yaklaşık 22 bin metrekarelik ekin yandı.
Edinilen bilgiye göre, yerleşim merkezinde hububat ekili alanlarda yangın çıktığının fark edilmesi üzerine mahalle sakinleri yangını söndürebilmek için seferber oldu. Çiftçiler traktörleriyle yangın mahalline giderek yangının daha da genişlemesinin önüne geçebilmek için pulluklarla çevirme yaparken, bölgeye itfaiye ekipleri ve iş makineleri de sevk edildi. Yangın, yaklaşık yarım saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü ve daha da genişlemesinin önüne geçildi. Sonrasında bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
Sadıkhacı Mahallesi Muhtarı Mustafa Topbaş, yangında 22 bin metrekarelik alanda ekili vaziyetteki arpa ve buğdayın zarar gördüğünü belirterek, “Yanan ürünün büyük bölümü arpa idi. Ama buğdayların olduğu alanlar da var. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz zarar tespit çalışması için bölgede inceleme yaptı. Jandarma ekiplerimiz de yangının kim ya da kimler tarafından çıkarıldığının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü, yangın kasıtlı olarak çıkarılmış, ekinler iki farklı noktadan ateşe verilmiş, tespitler bu yönde. İki farklı yerde 5-6 kişiye ait ekin tarlaları buralar. Mahallemize ve çiftçimize geçmiş olsun, Allah’ım bir daha göstermesin. Yangını söndürebilmek için seferber olan çiftçilerimize, destek veren itfaiyemize, belediyemize, emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliğiÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyet Amiri Öner, Endenozya’ya gidiyor

Emniyet Amiri Öner, Endenozya’ya gidiyor

Samsun’da otostop rezaleti

Samsun’da otostop rezaleti

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Büyükşehirden asfalt çalışması

Büyükşehirden asfalt çalışması

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor

Konya Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:40
Sabah
05:27
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:23
Yatsı
22:01

Konya Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Ebru Eseroğlu Eczanesi
Karatay
İplikçi Eczanesi
Karatay
Akça Eczanesi
Selcuklu
Çumra Eczanesi
Selcuklu
Esra Ayhan Eczanesi
Selcuklu
Kübra Eczanesi
Selcuklu
Sena Yılmaz Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Konya'da fabrikada yemekten zehirlenen 97 işçi tedavi altına alındı

Konya'da fabrikada yemekten zehirlenen 97 işçi tedavi altına alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.