Beyşehir’de elma hasadına başlandı

Konya’da elma üretiminin önemli merkezlerinden Beyşehir ilçesinde elma hasadına başlandı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, ilçede son yıllarda önemli bir hamle yapan Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Gölyaka Mahallesi’nde bulunan elma bahçelerini ziyaret etti. Ziyaretinde elma üreticisi ile bir araya gelen ve kendisine aktardığı ürünün yetiştirilmesi, hasadı ve pazarlanması konusunda yaşadığı sıkıntıları dinleyen Kaya, yaptığı açıklamada, Beyşehir ilçesinin Konya’da elma üretiminde önemli bir merkez olduğunu dile getirdi.

“Gölyakalı üreticilerimizi tebrik ediyorum”

İlçe genelinde yaklaşık 2 bin 500 dekarlık alanda elma üretimi yapıldığını ve bu yıl ortalama ürün rekoltesi beklentisinin 8 bin ton civarında olduğunu vurgulayan Kaya şu bilgileri verdi: “İlçemizde elma hasadının başlaması ile birlikte gölümüze kıyısı olan Gölyaka Mahallesi’nde üretim yapılan elma bahçelerini ziyaret ederek meyve üreticimizle bir araya geldik. Gölyaka Mahallesi, ilçemizde son yıllarda elma üretiminde önemli bir gelişim gösteren bir yerleşim merkezimiz. İlçedeki elma üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleştiren Gölyakalı üreticilerimizi tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Gölyaka mahallemizde son yıllarda kurulan yaklaşık 500 dekar alandaki elma bahçelerinde bu yıl tahmini rekoltesinin en az bin 500 ton elma olduğunu belirten yetiştiricilerimiz, pazar konusunda bir sıkıntı söz konusu olmadığını, elmanın fiyatının toptan 1,70 ile 2,50 lira arasında alıcı bulduğunu ve bölgemizden başta İstanbul ve Antalya olmak üzere birçok ilimize gönderildiğini anlattılar.”

Mehmet Kaya, Gölyakalı üreticiler de bölgede devam eden arazi toplulaştırmasının ardından sulama projelerinin de devreye girmesi halinde elma üretimi ve diğer meyve çeşitlerinin yörede yetiştirilmesinin daha da artacağına dikkat çekti.

Üreticiler, bölgede süren arazi toplulaştırması ile Gölyaka ve Kurucuova mahallelerindeki tarım alanlarının da faydalanacağı Yenişarbademli Sulama Göleti projesinin bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini dile getirerek, “Bölgemizde son dönemde başta elma olmak üzere meyvecilik alanında büyük bahçeler tesis edildi. Önümüzdeki yıllarda toplulaştırmanın tamamlanması ve sulama projelerinin devreye girmesi ile birlikte bölgemizde üretim alanları daha da genişleyecek. Ayrıca, bölgede 3 bin tona ulaşacak elma üretimi ile birlikte en az bin ton kapasiteli bir soğuk hava deposu kurulmasına yönelik ihtiyacımız da söz konusu olacaktır. Yetkililerimizden bu talebimizin de yerine getirilmesi noktasında destek bekliyoruz” dedi.

