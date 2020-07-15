YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Beyşehir’de hububat tarlalarında hasat devam ediyor

Beyşehir’de hububat tarlalarında hasat devam ediyor

KONYA HABERLERİ  | 15.07.2020 13:09 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, hububat tarlalarında hasat çalışmaları sürüyor.Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, ilçenin hububattan sonra nohut, mercimek ve kuru fasulye gibi bakliyat üretiminde de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, hububata ay başından itibaren başlayan hasat sezonunun devam ettiğini söyledi.

Beyşehir’de hububat tarlalarında hasat devam ediyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, hububat tarlalarında hasat çalışmaları sürüyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, ilçenin hububattan sonra nohut, mercimek ve kuru fasulye gibi bakliyat üretiminde de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, hububata ay başından itibaren başlayan hasat sezonunun devam ettiğini söyledi. Sezonda arpaların biçildiğini, ardından buğday hasadına başlandığını vurgulayan Kaya, bu yıl mahsullerde herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını belirterek, "Mercimeklerimiz ve kuru fasulyemiz de bu yıl çok güzel, kaliteli. Hububat hasat döneminde talihsiz bir şekilde ufak bir kaç tane ekin yangınımız meydana geldi. Yangında ürünleri zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Onun dışında bu yıl yağmurların geç gelmesinden dolayı meydana gelen küçük bir rekolte kaybı var. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Sezonumuz gayet güzel bir şekilde geçiyor. Bu arada, biçerdöverlerimiz ürün biçimlerini sürdürürken, kontrollerimiz de sürüyor. Üreticimize, bu yıl bol mahsul ve bereketli bir hasat dönemi diliyoruz" diye konuştu.

Beyşehir’de hububat tarlalarında hasat devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Konya Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:33
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:19
Yatsı
21:55

Konya Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Çalışkan Bozkır Eczanesi
Karatay
Karalar Eczanesi
Karatay
Aydınlık Eczanesi
Selcuklu
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Erol Can Eczanesi
Selcuklu
Nadir Eczanesi
Selcuklu
Nefes Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Başkan Konuk: “Tarım sektöründe kooperatiflerin işlevi hayati önemdedir”

Başkan Konuk: “Tarım sektöründe kooperatiflerin işlevi hayati önemdedir”

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Konya’da trafik denetimlerinde 264 sürücüye 187 bin lira ceza

Konya’da trafik denetimlerinde 264 sürücüye 187 bin lira ceza

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.