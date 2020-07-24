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Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

KONYA HABERLERİ  | 24.07.2020 13:07 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, düşerek omurga kırığı oluşan vatandaş Beyşehir Devlet Hastanesinde ilk kez başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonrasında sağlığına tekrar kavuştu.Beyşehir’de yaşayan Mustafa Yorulmaz’ın düşmesi neticesinde omurga kırıklar meydana geldi.

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, düşerek omurga kırığı oluşan vatandaş Beyşehir Devlet Hastanesinde ilk kez başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonrasında sağlığına tekrar kavuştu.
Beyşehir’de yaşayan Mustafa Yorulmaz’ın düşmesi neticesinde omurga kırıklar meydana geldi. Yorulmaz, olayın ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yorulmaz’ın yapılan tetkiklerinde L1 omurgada kırık tanısı konuldu. Ameliyatla ilgili bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Numan Duman, hastanın acil şekilde ameliyata alındığını belirterek, "Operasyon başarıyla sonuçlandı. Ameliyattan bir gün sonra hastamız yürümeye başladı, üçüncü gününde ise hastaneden taburcu edildi" dedi. Dr. Duman, omurga kırıklarının yüzde 70’lik bölümünün sırt ve bel omurlarında görüldüğünü vurgulayarak, bu tür kırıkların kaza ve travmalara bağlı olarak gelişebileceği gibi, kemik erimesi ya da stres kırıkları şeklinde de kendisini gösterebileceğini vurguladı. En sık yaralanan bölgenin omurganın en hareketli bölgesi olan sırt ve bel omurlarının birleştiği 12. sırt omuru ve 1. bel omuru bölgesi olduğunu söyleyen Duman, kırık sonucu sinir hasarına bağlı felce kadar ilerleyebilen durumların görülebileceğine dikkat çekti.
Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu da, Beyşehir Devlet Hastanesinde hassas ameliyatlar olarak bilinen omurga kırığı ameliyatının ilk kez yapıldığını ve artık omurga kırıklığı gibi hassas ameliyatların da vakit kaybı olmadan hastanelerinde başarıyla yapılabilmekte olduğunu belirtti.
Omurgasının kırılmasının ardından sedye ile girdiği hastaneden geçirdiği ameliyat sonrasında iki gün içerisinde sağlığına kavuşarak taburcu edilen Mustafa Yorulmaz da, “Ameliyatı gerçekleştiren doktorumuza ve hastanemiz yönetimine, sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hastanemizde ilk kez bu tip bir ameliyatın gerçekleştiğinin belirtilmesi benim mutluluğumu ayrıca daha da artırdı“ diye konuştu.

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