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Beyşehir’de, İzmir depremzedeleri için yardım seferberliği sürüyor

KONYA HABERLERİ  | 05.11.2020 17:20 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, İzmir’de yaşanan depremden dolayı başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkının desteği sürüyor.AFAD Başkanlığı’nın Konya Valiliği ile birlikte yürüttüğü yardım kampanyası kapsamında Beyşehir’de Anıt Meydanında kurulan çadırlarda depremzedelere gönderilmek üzere yardımsever vatandaşlar tarafından bağışlanan yeni battaniye ve standart gıda koliler kabul ediliyor.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, İzmir’de yaşanan depremden dolayı başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkının desteği sürüyor.
AFAD Başkanlığı’nın Konya Valiliği ile birlikte yürüttüğü yardım kampanyası kapsamında Beyşehir’de Anıt Meydanında kurulan çadırlarda depremzedelere gönderilmek üzere yardımsever vatandaşlar tarafından bağışlanan yeni battaniye ve standart gıda koliler kabul ediliyor. Kampanya dolayısıyla isteyen vatandaşlar makbuz karşılığında nakit para yardımı da yapabiliyor.
Yürütülen yardım çalışmaları hakkında ilgililerden bilgiler alan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, ilçede devam eden yardım kampanyasının Beyşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Beyşehir Belediyesi’nin işbirliğinde gerçekleştirildiğini belirtti.
Beyşehir halkının ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum ve yardım kuruluşlarının da kampanyaya çok büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Kaymakam Özdemir, “İzmir’de acıları paylaşmak adına Beyşehir halkı olarak yardım eli uzatıyoruz. Acılarını yok edemeyiz ama onlara moral ve destek olabiliriz. Beyşehir halkı olaya çok duyarlı davrandı. Kısa bir süre içinde oldukça çok fazla malzeme topladık. İnşallah İzmirli kardeşlerimize yolladığımız zaman da faydalanmış olurlar. Yapılan bu yardımları en kısa sürede toplayıp, Cuma günü göndermeyi planlıyoruz. Özellikle Beyşehir halkının bu anlamda gösterdiği duyarlılığa ve hassasiyete teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için baş sağlığı, yaralı ve hala hastane de tedavi gören arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diyerek, tekrar İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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