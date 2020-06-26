YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Beyşehir’de kan bağışına destek

Beyşehir’de kan bağışına destek

KONYA HABERLERİ  | 26.06.2020 14:02 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, "Okulumda KANpanya var" sloganıyla başlatılan üç gün süreli kan bağışı kampanyasında 198 ünite kan toplandı.Beyşehir Anadolu Lisesinde Türkiye Kızılay Derneği tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Beyşehir’de kan bağışına destek

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, "Okulumda KANpanya var" sloganıyla başlatılan üç gün süreli kan bağışı kampanyasında 198 ünite kan toplandı.
Beyşehir Anadolu Lisesinde Türkiye Kızılay Derneği tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da kampanya kapsamında okula giderek kan bağışında bulundu. Konuk, ilçede bu kampanyaların 12’incisini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, bağışta bulunarak destek veren herkese teşekkür etti.
Okuldaki kampanyaya 18-65 yaş aralığındaki bireylerin katıldığı belirtilirken, bu çerçevede toplam 198 kişinin kan bağışında bulunduğu kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBomba 'aşk' iddiası!Bomba 'aşk' iddiası!
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:34
Sabah
05:23
Öğle
12:58
İkindi
16:51
Akşam
20:23
Yatsı
22:04

Konya Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Cankurtaran Eczanesi
Karatay
Karalar Eczanesi
Karatay
Akça Eczanesi
Selcuklu
Esra Ünal Eczanesi
Selcuklu
Hacettepe Eczanesi
Selcuklu
İlknur Eczanesi
Selcuklu
Müge Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.