YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Beyşehir’de korona virüse karşı afişli uyarı

Beyşehir’de korona virüse karşı afişli uyarı

KONYA HABERLERİ  | 23.08.2020 16:22 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı dış mahallelerinden Akçabelen Mahallesinde, muhtarlık tarafından yerleşimin merkezi yerlerine korona virüs salgınına karşı yürütülen tedbirler çerçevesinde kurallara uyulması yönünde içeriklerin bulunduğu uyarıcı afişler yerleştirildi.Konya’nın vaka sayısı her geçen gün yükselen ilçelerinden Beyşehir’de, Akçabelen Mahallesi Muhtarlığınca, yerleşim merkezinin farklı noktalarına "Akçabelen insanı, ince düşüncelidir, maskesini takar, mesafesini korur, birbirine ve çevresine örnek olur, sevdiklerini düşünür.

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı dış mahallelerinden Akçabelen Mahallesinde, muhtarlık tarafından yerleşimin merkezi yerlerine korona virüs salgınına karşı yürütülen tedbirler çerçevesinde kurallara uyulması yönünde içeriklerin bulunduğu uyarıcı afişler yerleştirildi.
Konya’nın vaka sayısı her geçen gün yükselen ilçelerinden Beyşehir’de, Akçabelen Mahallesi Muhtarlığınca, yerleşim merkezinin farklı noktalarına "Akçabelen insanı, ince düşüncelidir, maskesini takar, mesafesini korur, birbirine ve çevresine örnek olur, sevdiklerini düşünür. Birbirimiz için lütfen kurallara uyalım" içeriklerin yer aldığı afişler asıldı.
Akçabelen Mahallesi Muhtarı İsmail Duman, mahalle sakini gençlerden gelen öneri ve teklif üzerine başlattıkları kampanyalara gurbetçi hemşehrileri ve yerleşim merkezinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da tam destek verdiğini ve maddi katkı sunduğunu vurgulayarak, kampanya çerçevesinde önümüzdeki günlerde mahallede yaşayan vatandaşların evlerine ücretsiz olarak koruyucu maske ve kolonya dağıtacaklarını da ifade etti. Duman, "Akçabelen Mahallesi muhtarlığı olarak salgının daha da yayılmasının önüne geçilerek toplum sağlığının korunması noktasında, yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirterek talepler doğrultusunda bir çalışma gerçekleştirdik. Duyarlılık oluşturacağını düşündüğümüz afişleri mahallemizde asmamızla birlikte korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen mücadelede vatandaşlarımızda çok önemli bir farkındalığın oluştuğuna tanıklık ettik. İlave bir çalışma daha yaparak, farklı yerleşimlere de örnek teşkil etmesi amacıyla, piknik alanlarımızın girişine ’piknik alanında alkol kullanmak yasaktır, sağlığımız ve çevremiz için lütfen çöplerinizi çöp kutusuna bırakınız.’ içerikli afişler hazırladık. Onları da aynı şekilde astık. Bu tür çevresel mesajlı afişli uyarıların toplumsal farkındalık oluşturduğunu düşünüyoruz. Çünkü, bu yönde olumlu tepkiler de almaktayız. Öneri ve fikirleriyle gençlerimize, destek veren gurbetçilerimize, Akçabelen Kültür, Eğitim Araştırma Derneğimize, Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kayıp askerlerden biri Ordulu
Kayıp askerlerden biri Ordulu
Milletvekili Tüzün, belediyenin etkinliklerine katılmayan bürokrasiye sitem etti
Milletvekili Tüzün, belediyenin etkinliklerine katılmayan bürokrasiye sitem etti
Başkan Arif Teke: ’’Canlı hayvan pazarı ile ilçe ekonomimizi hareketlendirmeyi planlıyoruz’’
Başkan Arif Teke: ’’Canlı hayvan pazarı ile ilçe ekonomimizi hareketlendirmeyi planlıyoruz’’
Van’da su baskınları
Van’da su baskınları

Konya Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
04:38
Sabah
06:05
Öğle
12:58
İkindi
16:40
Akşam
19:40
Yatsı
21:02

Konya Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Bakır Eczanesi
Karatay
Kaşınhan Eczanesi
Karatay
Ahmet Koç Eczanesi
Selcuklu
Anadolu Zafer Eczanesi
Selcuklu
Malazgirt Eczanesi
Selcuklu
Mine Eczanesi
Selcuklu
Özalkent Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
AK Parti Konya’da kongre süreci yeniden başladı
AK Parti Konya’da kongre süreci yeniden başladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Konya’da kapalı otoparklar bayram öncesi ve bayramda ücretsiz
Konya’da kapalı otoparklar bayram öncesi ve bayramda ücretsiz
Konya’da tarımsal destek başvuruları 7 Ağustos’a uzatıldı
Konya’da tarımsal destek başvuruları 7 Ağustos’a uzatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.