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Beyşehir’de kurulan seralarda 12 ay üretim yapılabiliyor

KONYA HABERLERİ  | 13.10.2020 16:43 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kurulan seralarda yılın 12 ayında tarımsal üretim yapılabildiği belirtildi.Beyşehir’de, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafında yürütülen çalışma ve hayata geçirilen projelerin ardından kurulan seralarda damla sulama yöntemleriyle yılın 12 ayında da ürün alınabiliyor.

Beyşehir’de kurulan seralarda 12 ay üretim yapılabiliyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kurulan seralarda yılın 12 ayında tarımsal üretim yapılabildiği belirtildi.
Beyşehir’de, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafında yürütülen çalışma ve hayata geçirilen projelerin ardından kurulan seralarda damla sulama yöntemleriyle yılın 12 ayında da ürün alınabiliyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, Beyşehir’in önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden olduğunu belirtti. Kaya, ilçenin seracılıkta da daha iyi noktalara gelebilmesi ve üreticilerin gelirlerinin artırabilmesi maksadıyla üç yıl önce kurum olarak başlattıkları proje çalışmalarının meyvesini almaya başladıklarını kaydetti. Kaya, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından KOP Eylem planı kapsamında yürütülen tarımsal eğitim ve yayım projesinden ilçedeki çiftçilerin de yararlanabilmesi için başlattığımız çalışmalarla bugüne kadar ilçe genelinde 22 sera kurulumunu gerçekleştirdik. Kurulan bu seralarda yoğun olarak domates, salatalık ve biber gibi sebze ürünlerinin yetiştirilmeye başlandı. Seralarda sonbahar döneminde ise marul, tere, roka, yeşil soğan gibi ürünlerin ekimi yapıldı. Böylece üreticinin yılın 12 ayında farklı ürünler yetiştirerek gelir imkanları artırıldı. Son yıllarda kurum olarak yürüttüğümüz çalışma ve hayata geçirdiğimiz projelerle seracılığı ilçemizde ayağa kaldırdık. Desteklerden faydalanmayan çiftçilerimiz de kendi imkanlarıyla ya da banka kredileriyle bu işe başladı. Yüzde 70, hatta yüzde 100 hibeli desteklemelerimiz de oldu. Şu anda ise yüzde 50 kırsal kalkınmadan desteklemelerimiz devam ediyor. Beyşehir’de şu an 50 civarında sera bulunuyor. Seracılık yapmak isteyen vatandaşlarımızı da talepleri doğrultusunda bilgilendiriyor ve gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz” dedi.

Beyşehir’de kurulan seralarda 12 ay üretim yapılabiliyor

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