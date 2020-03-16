YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Beyşehir’de mahalleli gençlerden “Benim de dikili bir fidanım olsun” etkinliği

Beyşehir’de mahalleli gençlerden “Benim de dikili bir fidanım olsun” etkinliği

KONYA HABERLERİ  | 16.03.2020 13:22 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde başlatılan “Benim de dikili bir fidanım olsun” etkinliği çerçevesinde, mahalle sakinleri çok sayıda meyve fidanını toprakla buluşturdu.Beyşehir’e bağlı Akçabelen Mahallesinde ikamet eden gençler, sosyal medya üzerinden fidan dikim kampanyası başlattı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde başlatılan “Benim de dikili bir fidanım olsun” etkinliği çerçevesinde, mahalle sakinleri çok sayıda meyve fidanını toprakla buluşturdu.
Beyşehir’e bağlı Akçabelen Mahallesinde ikamet eden gençler, sosyal medya üzerinden fidan dikim kampanyası başlattı. Kampanyaya mahallede yaşayan vatandaşların yanı sıra, yurtdışında yaşayan gurbetçiler de katılımlarıyla ilgi gösterdi. Mahalle sınırları içerisinde yer alan mesire alanlarının yanı sıra, yöredeki ata yadigarı olan çeşmelerin etrafında da fidan dikimleri gerçekleştirildi. Fidanları Toprakla buluşturmanın ardından can suyu verilen fidanların korunması amacıyla etrafı tel örgülerle çevrildi.
Kampanyaya imza atan gençler, maksatlarının yörede ikamet eden Çetmi Şeker Fasulyesi ekimi yapan üreticiler ile diğer tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerin çeşme başlarında mola verirken büyüyecek ağaçların meyvelerinden istifade etmesi olduğunu belirtti. Gençler, “Yoldan geçen misafirlerimiz de çeşme başlarında su içerken bu ağaçlardaki meyvelerden faydalanabilecek. Ayrıca, doğadaki hayvanlar da bu meyvelerden istifade edebilecek. Bu maksatla yöremizde yaklaşık çeşitli türde 100 meyve fidanını toprakla buluşturduk. Etkinliğimize hem maddi, hem manevi destek veren, hem de fidan dikerek katılan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah gelecek nesillere çok önemli gördüğümüz, herkese örnek olabilecek bir hatıra bıraktığımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:53
Öğle
13:04
İkindi
16:26
Akşam
19:05
Yatsı
20:20

Konya Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Betül Eczanesi
Karatay
Pekcan Eczanesi
Karatay
Ahmet Koç Eczanesi
Selcuklu
İstasyon Eczanesi
Selcuklu
Özer Eczanesi
Selcuklu
Sergül Eczanesi
Selcuklu
Ulukapı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

Meram’a ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ kuruluyor

Meram’a ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ kuruluyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

AK Parti ilçe başkanları vefa programında buluştu

AK Parti ilçe başkanları vefa programında buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.