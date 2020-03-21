YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Beyşehir’de öğrenci yurtları muhtemel dönüşüne hazır

Beyşehir’de öğrenci yurtları muhtemel dönüşüne hazır

KONYA HABERLERİ  | 21.03.2020 13:43 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki yükseköğrenim yurtlarının üniversite öğrencilerinin olası dönüşüne hazır hale getirildiği bildirildi.İlçe merkezinde bulunan yükseköğrenim yurtlarında yeni tip korona virüsüne karşı tedbir ve önlem maksadıyla yürütülen dezenfekte faaliyetlerinin son bulduğu ve yurt hizmet binalarının öğrencilerin muhtemel dönüşüne hazır hale getirildiği belirtildi.Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül, Ali Akkanat Kampüsünde bulunan farklı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin barındığı, ancak eğitime virüs dolayısıyla verilen aradan sonra boşalan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Öğrenci yurt hizmet binalarının dezenfeksiyon faaliyetleri sonrasında daha temiz, hijyenik ve steril bir ortama kavuşturulduğunu söyledi.Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel kıyafetli ekiplerce üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt binalarının her bir alanının dezenfeksiyondan geçirildiğini aktaran Songül, "Ayrıca yurtlarımızın her bir alanı personelimiz tarafından da hijyenik malzemelerle kapı, iç, pencere, dolaplar, WC, laboratuvar, masa ve sandalyeler silinmekte, yerler ise günlük sıvı ozonlu su ile paspaslanmaktadır.

Beyşehir’de öğrenci yurtları muhtemel dönüşüne hazır

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki yükseköğrenim yurtlarının üniversite öğrencilerinin olası dönüşüne hazır hale getirildiği bildirildi.
İlçe merkezinde bulunan yükseköğrenim yurtlarında yeni tip korona virüsüne karşı tedbir ve önlem maksadıyla yürütülen dezenfekte faaliyetlerinin son bulduğu ve yurt hizmet binalarının öğrencilerin muhtemel dönüşüne hazır hale getirildiği belirtildi.
Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül, Ali Akkanat Kampüsünde bulunan farklı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin barındığı, ancak eğitime virüs dolayısıyla verilen aradan sonra boşalan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Öğrenci yurt hizmet binalarının dezenfeksiyon faaliyetleri sonrasında daha temiz, hijyenik ve steril bir ortama kavuşturulduğunu söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel kıyafetli ekiplerce üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt binalarının her bir alanının dezenfeksiyondan geçirildiğini aktaran Songül, "Ayrıca yurtlarımızın her bir alanı personelimiz tarafından da hijyenik malzemelerle kapı, iç, pencere, dolaplar, WC, laboratuvar, masa ve sandalyeler silinmekte, yerler ise günlük sıvı ozonlu su ile paspaslanmaktadır. Ana giriş ile blok girişlerine ise el sıvı dezenfektanlar yerleştirilmiştir. Tüm nevresim ve yatak takımları yıkanmak suretiyle öğrencilerin dönüşüne hazır hale getirilmiştir. Büyükşehir Belediyemize duyarlılığı ile bu hizmet, katkı ve desteklerinden dolayı kurumum adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Beyşehir’de öğrenci yurtları muhtemel dönüşüne hazır

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettilerİstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettiler
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Giresun itfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

Giresun itfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

Konya Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
13:02
İkindi
16:28
Akşam
19:10
Yatsı
20:25

Konya Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Şenyuva Eczanesi
Karatay
Akça Eczanesi
Selcuklu
Emre Eczanesi
Selcuklu
Nar Eczanesi
Selcuklu
Nisan Eczanesi
Selcuklu
Öztoprak Eczanesi
Selcuklu
Setenay Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Konya’da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Konya’da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.