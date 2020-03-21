Beyşehir’de öğrenci yurtları muhtemel dönüşüne hazır

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki yükseköğrenim yurtlarının üniversite öğrencilerinin olası dönüşüne hazır hale getirildiği bildirildi.

İlçe merkezinde bulunan yükseköğrenim yurtlarında yeni tip korona virüsüne karşı tedbir ve önlem maksadıyla yürütülen dezenfekte faaliyetlerinin son bulduğu ve yurt hizmet binalarının öğrencilerin muhtemel dönüşüne hazır hale getirildiği belirtildi.

Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül, Ali Akkanat Kampüsünde bulunan farklı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin barındığı, ancak eğitime virüs dolayısıyla verilen aradan sonra boşalan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Öğrenci yurt hizmet binalarının dezenfeksiyon faaliyetleri sonrasında daha temiz, hijyenik ve steril bir ortama kavuşturulduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel kıyafetli ekiplerce üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt binalarının her bir alanının dezenfeksiyondan geçirildiğini aktaran Songül, "Ayrıca yurtlarımızın her bir alanı personelimiz tarafından da hijyenik malzemelerle kapı, iç, pencere, dolaplar, WC, laboratuvar, masa ve sandalyeler silinmekte, yerler ise günlük sıvı ozonlu su ile paspaslanmaktadır. Ana giriş ile blok girişlerine ise el sıvı dezenfektanlar yerleştirilmiştir. Tüm nevresim ve yatak takımları yıkanmak suretiyle öğrencilerin dönüşüne hazır hale getirilmiştir. Büyükşehir Belediyemize duyarlılığı ile bu hizmet, katkı ve desteklerinden dolayı kurumum adına çok teşekkür ediyorum" dedi.



