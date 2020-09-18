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Beyşehir’de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır

KONYA HABERLERİ  | 18.09.2020 14:47 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, eğitim kurumlarının 21 Eylül Pazartesi günü ilkokul birinci sınıflar ile ana sınıfı öğrencileri için başlayacak 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine hazır olduğu bildirildi.Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, bu yıl 31 Ağustos’ta telafi eğitimleri ile başlayan eğitim öğretim döneminin halen uzaktan eğitimle devam ettiğini hatırlatarak, 21 Eylül’de ise okullarda ilk kez yüz yüze eğitimin başlayacağını belirtti.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, eğitim kurumlarının 21 Eylül Pazartesi günü ilkokul birinci sınıflar ile ana sınıfı öğrencileri için başlayacak 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine hazır olduğu bildirildi.
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, bu yıl 31 Ağustos’ta telafi eğitimleri ile başlayan eğitim öğretim döneminin halen uzaktan eğitimle devam ettiğini hatırlatarak, 21 Eylül’de ise okullarda ilk kez yüz yüze eğitimin başlayacağını belirtti. Özdemir, Beyşehir’de ilkokul birinci sınıflarında en fazla 7, ana sınıflarında ise 5 öğrenci olacak şekilde planlamalar yapıldığını söyledi.
Gazi İlkokulu’nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk’la birlikte gazetecilerle biraraya gelen ve yeni başlayacak eğitim öğretim yılında Beyşehir özelinde uygulanacak eğitim faaliyetleri ile ilgili de bilgiler veren Kaymakam Özdemir, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yüz yüze eğitim için ilkokul 1 ve anaokuluna başlayacak çocukların seçildiğini hatırlatarak, “Yeni okula başlayacak çocuklarımızın eğitim öğretim yılında okula ve eğitime hakikaten alışmaları, okulu tanımaları son derece önemli. Okulun sevdirilmesi, gelecekte yüksek başarılara ulaşılması açısından tabii ki birinci sınıflar ve özellikle anaokulları çok önemli. Bu anlamda anaokullarını ve ilkokul 1’lerin yüz yüze eğitime başlamasını da oldukça önemli olarak sayıyoruz” dedi.

"Bin 24 öğrenci yüz yüze öğretime başlayacak"
İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da, Beyşehir’de 21 Eylül’de okulda yüz yüze eğitime başlayacak öğrenci sayınının bin 24 olduğunu vurgulayarak, ilkokul birinci sınıflarında en fazla 7 olacak öğrenci sayısının ana sınıflarında ise en fazla 5 kişi olacak şekilde planlandığını belirtti. Okullarda yüz yüze eğitim dönemi başlangıcı öncesinde tüm hijyen şartlarının oluşmuş vaziyette olduğunu dile getiren ve eğitim kurumlarının her yönüyle yeni eğitim yılına hazır hale getirildiğini anlatan Konuk, “Okuldaki dezenfektanlar, sıralar, uyarıcı levhalar, bahçelerdeki işaretlemeler ile A’dan Z’ye inşallah tüm haliyle Pazartesiye Beyşehir olarak eğitim camiası olarak hazırız. Öğrencilerimizden her grup haftada bir gün gelecek ve 5 saat eğitim alacak” şeklinde bilgiler verdi.

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