Beyşehir’de zabıtadan dilenci operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri ilçeye şehir dışından tarım arazilerinde çalışmaya ve çobanlık yapmak için geldiği iddia edilen kişilerin dilencilik yaptıklarını ortaya çıkardı.

İlçe merkezinde dilenmeyi meslek haline getiren kişilere yönelik denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, yakaladığı biri kadın, diğeri erkek dilencinin ilçe dışından Beyşehir’e geldiğini tespit etti. Dilencilerin ilçeye tarım arazilerinde çalışmak ve çobanlık yapmak amacıyla geldiğini saptayan ekipler, yaptıkları üst aramasıyla üzerinden çıkan ve dilenirken topladıkları paralara da el koydu. Vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ettikleri gerekçesiyle her iki dilenciye kabahatler kanunundan işlem yapılarak idari para cezası uygulandı.

Dilencilere yönelik yürütülen çalışmaların çarşı merkezinde kalabalık yerlerde, ara sokaklarda, cami avlularında, işyerleri önlerinde yoğunlaştığı belirtilirken, şikayete konu olan yerlerde de yürütüldüğü belirtildi. Zabıta yetkilileri, gerek ilçe merkezinde dilenciliği meslek haline getirenlere, gerekse ilçe dışından farklı maksatlarla gelerek dilenmek isteyenlere karşı göz açtırmayarak, bu tür denetim ve kontrollerin artarak devam ettirileceğini belirterek, bu tür dilencilerin görülmesi halinde kendilerine haber verilmesini istedi.



