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Beyşehir’in gönüllü iş makinesi operatörleri deprem bölgesi yolcusu

08.02.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, merkez üstü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyerek bölgede büyük bir yıkıma yol açan depremin ardından depremzede vatandaşların yaralarını sarmaya yönelik yardım faaliyetleri hız kesmeden sürüyor.

Beyşehir’in gönüllü iş makinesi operatörleri deprem bölgesi yolcusu

Yardım faaliyetlerine Beyşehir ve bölgesinden de yoğun bir destek veriliyor. Beyşehir’de faaliyet gösteren hafriyat firmaları Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının öncülüğünde deprem bölgesi Hatay’a gönüllü iş makinesi operatörü ve iş makineleri gönderme kararı aldı. Bölgeye ulaşan operatörleri, depremde yıkılan ev ve binaların enkaz ve hafriyatının kaldırılması çalışmalarında görev alacak.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhlis Bülbül, deprem bölgesine intikal etmek için Beyşehir’den gönüllü operatörlerinin yola çıktığını vurgulayarak, “Hafriyatçı ve kepçeci esnaflarımız araçlarını ve operatörlüklerini depremde zarar gören vatandaşlarımız için ortaya koydu, ‘biz de varız’ dediler. Odamıza bağlı hafriyat firmalarıyla Hatay’a yolculuğumuz başladı. Beyşehir esnafı ve Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak yarın deprem bölgesinde olacağız. Allah tüm esnaflarımızdan razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Devletimiz sağ olsun, milletimiz var olsun” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Beyşehir Öğretmenevinden de deprem bölgesine 2 bin kişilik sıcak aş gönderileceğinin duyurusu paylaşıldı.

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