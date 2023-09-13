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Beyşehir’in mahallesi taşkın riskinden kurtarılıyor

13.09.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi’nin muhtemel taşkın riskinden kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Beyşehir’in mahallesi taşkın riskinden kurtarılıyor

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Esence Mahallesinden geçen Ali Deresi’nin taşkınlarından yerleşim merkezinin korunması amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede yaz dönemi sebebiyle su akışı olmayan dere üzerinde bin metrelik trapez kanal oluşturulurken bir menfez inşaatı yapımının da gerçekleştirildiği belirtildi. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Yağmuru taştığı yerde değil, düştüğü yerde tutuyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında, yürütülen proje ile 1 mahalle ve 320 dekar alanın da taşkınlarından korunacağı kaydedildi.


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