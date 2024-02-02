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Beytüşşebap ilçesindeki tarihi bölge ve meşe ormanlarından kartpostallık manzaralar

İHA İHA
02.02.2024 09:46 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde hem yaz hem de kış aylarında çekilen tarihi bölge ve meşe ormanları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlçeye bağlı Başaran ve Günyüzü köylerinde çekilen görüntüler kartpostallık görüntüler oluşturdu. 4 bin yıllık tarihi geçmişi olan bölgedeki küçük kale kalıntıları ve meşe ormanları içinde yaz ve kış aylarında havadan dron ile çekilen görüntüler göz kamaştırdı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan bölge, kar yağışı sonrası buza dönen meşe ağaçları görsel şölen oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı Serdar Gökçe, yıllardır bölgede fotoğrafçılık yaptığını belirterek, hem yaz hem de kış aylarında tarihi bölgeyi ve meşe ormanları çektiğini istediğini söyledi. Güzel görüntüler çektiğini ifade eden Gökçe, herkesi bu doğa harikası olan bölgelere beklediğini dile getirdi.

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