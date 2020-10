"Beytüşşebap Rafting Yarışması Açık Yaş Kadın Erkek Kotalı Türkiye Şampiyonası" başladı

Soylu, ilçeye gelen 18 kulüpten, 88 sporcu, 40 hakem ve bu organizasyona katkıda bulunan Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Gençlik ve Spor İl Müdürünü de kutladığını aktardı.

Güzel bir müjde aldıklarını dile getiren Soylu, "Beytüşşebap'ta hepimizi onurlandıracak, güzel bir rafting takımı olmuş, sizleri de tebrik ediyor, kutluyoruz." diye konuştu.

- "Bizim medeniyetimiz iyilik medeniyetidir"

Zor günlerin birer sınav olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkelerin de devletlerin de milletlerin de zor günleri olur. İnancımız, dinimiz der ki her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. İşte o kolaylık da tam böyle bir şeydir. Hep birlikte gördüğümüz gibi her yaştan insan var burada. Çok kıymetli büyüklerimiz gençlerimiz, öğretmenlerimiz, çocuklarımız, sporcularımız tam da o zorlukta bir kolaylık olduğunu ifade eden bir anlayışın adıdır. Birliği tarihin her noktasında defalarca ispat etmiş bir milletin evlatlarıyız. Birbirimize omuz vermiş, zor zamanlarda geçmiş ve geleceğe hep gönlümüzün bütün güzelliği ile bakmış bir güzel milletin evlatlarıyız. Medeniyetimiz de bu coğrafya da başka bir zenginliğin adıdır. Bizim medeniyetimiz iyilik medeniyetidir."