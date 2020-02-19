YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Beytüşşebaplı öğrenciler ailelerle buluşuyor

Beytüşşebaplı öğrenciler ailelerle buluşuyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 19.02.2020 13:01 | Son Güncelleme

Şrınak’ın Beytüşşebap ilçesinde Öğrenciler Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında öğrenciler, ev ev dolaşarak aileleri ziyaret ediyor.Beytüşşebap ilçesinde hayata geçirilen Öğrenciler Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında bir grup öğrenci ev ev dolaşıp aileleri ziyaret ediyor.

Şrınak’ın Beytüşşebap ilçesinde Öğrenciler Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında öğrenciler, ev ev dolaşarak aileleri ziyaret ediyor.
Beytüşşebap ilçesinde hayata geçirilen Öğrenciler Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında bir grup öğrenci ev ev dolaşıp aileleri ziyaret ediyor. Proje kapsamında birçok evi ziyaret eden öğrenci ve öğretmenler bazı öğrencilerin doğum gününü de kutladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Aktuğ projeyi hayata geçiren öğretmen ve öğrencilerin yanlarında olduklarını söyledi. Aktuğ, "İlçemizde eğitim gören Çok Programlı Lisesi öğrencileri doğum günü olan öğrencilerin evlerine misafir oluyor. Bu proje sayesinde bir çok ailemizin evine misafir olacaklar. Birlik ve beraberlik ruhunu canlandıran öğretmen ve öğrencilerimizi kutlarız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Şırnak Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:28
Sabah
06:49
Öğle
12:29
İkindi
15:31
Akşam
17:59
Yatsı
19:15

Şırnak Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Fırat Eczanesi
Uludere
Bayram Eczanesi
Silopi
İdil Eczanesi
Idil
Can Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Dılşad Eczanesi
Merkez
Dılşad Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Cizrespor Payasspor’u 2-0 yendi

Cizrespor Payasspor’u 2-0 yendi

Cizre Belediyesinden yolda kalanlara çorba ikramı

Cizre Belediyesinden yolda kalanlara çorba ikramı

Beytüşşebap buz tuttu

Beytüşşebap buz tuttu

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Cizre Belediyesi voleybolcularından çifte galibiyet

Cizre Belediyesi voleybolcularından çifte galibiyet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.