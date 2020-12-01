Beytüşşebap’ta çiftçilere çadır ve güneş paneli desteği

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yazılan proje kapsamında 54 çiftçiye yüzde 70 hibeli çadır ve güneş paneli dağıtıldı.

Beytüşşebap’ta arıcılık ve küçükbaş hayvancılık yapan 54 çiftçi için proje hazırlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çiftçilere yüzde 70 hibeli çadır ve güneş paneli desteği sundu. Çadır ve güneş paneli dağıtım törenine Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş ile çiftçiler katıldı. Kaymakam Meşeli, çiftçilerle beraber ürünlerin nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgiler aldıktan sonra korona virüs tedbirlerine uygun şekilde ürünlerin dağıtımını gerçekleştirdi. Kaymakam Meşeli, "İlçemizdeki çiftçilerimiz için hazırlanan bir proje hayata geçti. Bu proje sayesinde 54 çiftçimiz hem çadır hem de güneş enerjisinden faydalanmış oldu. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aktaş ise geçen sene mart ayında projeyi hazırladıklarını söyledi. Aktaş, "Projenin amacı, vatandaşlarımızın kırsal alanlarda ihtiyaçlarını gidermek. Bu proje kapsamında GAP İdaresine projeyi gönderdik. Projenin maliyeti 462 bin lira bunun yüzde 70’ini GAP İdaresi karşılıyor" diye konuştu.

