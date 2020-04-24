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Beytüşşebap’ta sel sonrası belediye ekipleri çalışmalarını hızlandırdı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 24.04.2020 10:08 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, gece saatlerine kadara çalışarak selin neden olduğu olumsuzlukları gidermeye çalıştı.
Beytüşşebap’ta etkili olan sağanak yağış sel ve taşkınlara neden oldu. İçme suyu şebekesine yağmur suları karışınca musluklardan çamur aktı. Beytüşşebap Belediye başkanı Habip Aşan yaraları sarmak için sabahın ilk ışıklarına kadar ev ev dükkan dükkan dolaşarak sel ve taşkınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dedi. İlçenin şebeke suları ise tekrar onarılarak temiz su verildi. Cadde ve sokaklarda biriken çamur tazyikli suyla yıkanarak temizlendi.
Başkan Aşan, sağanak yağışlar nedeni ile birçok ev ve iş yerini su bastığını söyledi. Kendilerinin mağdur olan vatandaşları ziyaret ettiklerini kaydeden Aşan, "Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Tabi ilçemiz 100 yıllık bir sorunu yaşıyor. İlkbahar ve sonbaharda yağmur suları şebekeye karışıyor. Bunu bir türlü önleyemedik. Ben bir yıldır görevdeyim, yaklaşık 10’na yakın ekip getirdim. Ama bunun ıslah olmayacağını söylediler. 11 kilometre ilerde yeni bir kaynak suyu getirmeyi planlıyoruz. Etüt çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah hükümetimizin, valiliğimizin ve kaymakamlığımızın destekleriyle en kısa zamanda bu su sorununu çözeceğiz" dedi.

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