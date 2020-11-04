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Beytüşşebap’ta yol yapım çalışmaları

ŞIRNAK HABERLERİ  | 04.11.2020 09:49 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık ve İlçe Özel İdare ekipleri bir yıl boyunca birçok köy yolunu hizmete açtı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık ve İlçe Özel İdare ekipleri bir yıl boyunca birçok köy yolunu hizmete açtı. Yolu olmayan yayla bırakmayan ekipler, sonbaharın gelişiyle çalışmalarına ara verdi.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine yeni atanan Kaymakam Hasan Meşeli, halkın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Vatandaşların köy ve yayla yollarının yapılması talebini geri çevirmeyen Kaymakam Meşeli, kaymakamlık ve İlçe Özel İdare ekiplerine talimat vererek çalışmalara başlanmasını istedi. Kaymakamlık ve İlçe Özel İdare ekipleri bir yıl boyunca birçok köy ve yayla yolunu hizmete açtı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Meşeli, İlçe Özel İdareye bağlı olarak görev yapan ekiplerin köy muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, geçtiğimiz 3 ay içerisinde gayet başarılı, planlı ve verimli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Kaymakam Meşeli, "Çalışma alanları Mezra, Çığlıca, Gökçe, Bolağaç, Boğazören, Beşağaç, Akçayol, Güneyyaka, Başaran, Yeşilöz, Mutluca, Günyüzü, Bölücek, Pirinçli, Ilıcak, Koyunoba, Dağaltı, Aşağıdere ve Ayvalık köyleri ve Pınarbaşı, Sinekli,Meydan, Halkan mahallelerinde yoğun bir çalışma yapıldı. Tüm yayla yolları açıldı ve halkın tüm talepleri karşılandı. Yayla yolu açma ya da temizleme, yol temizleme, sulama kanalı ıslahı, içme suyu tesisatı ıslahı, kamu kurumlarının ihtiyaçları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etme konusunda özverili bir çalışma sergiledik. Emeği geçen herkese ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

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