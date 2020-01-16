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  4. Beyza Basma Türkiye Üçüncüsü

Beyza Basma Türkiye Üçüncüsü

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2020 Yılı Faaliyet Programında yer alan Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda TOHM Kayseri Taekwondo sporcusu Beyza Basma Türkiye üçüncüsü oldu.12-16 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonunda 68 ilden 1500 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu.TOHM Kayseri Taekwondo ve Melikgazi Belediyespor Kulübü sporcusu Beyza Basma +73 kg da üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.Dereceye giren sporcuların 03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan 7.

Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2020 Yılı Faaliyet Programında yer alan Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda TOHM Kayseri Taekwondo sporcusu Beyza Basma Türkiye üçüncüsü oldu.
12-16 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonunda 68 ilden 1500 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu.
TOHM Kayseri Taekwondo ve Melikgazi Belediyespor Kulübü sporcusu Beyza Basma +73 kg da üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Dereceye giren sporcuların 03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan 7. Uluslararası Türkiye Açık Turnuvasına hak kazandığı müsabakada sporcumuz Beyza Basma milli takım formasıyla Türkiye’yi temsil edecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcu Beyza Basma ile antrenörleri Arzu Sayan ve Yavuz Sayan’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tuna Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çalışkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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