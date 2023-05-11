Bez Bebek'in Yağmur'uydu! Asena Keskinci son haliyle görenleri mest etti!

Asena Keskinci, başrollerinde Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi oyuncuların yer aldığı Bez Bebek dizisiyle adını duyurdu. Şimdilerde 22 yaşında bir genç kız olan Keskinci, sosyal medya paylaşımlarıyla adından oldukça söz ettiriyor.

2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Keskinci, televizyon ekranlarında ilk olarak 2004 yılında yayınlanan "Aliye" ve "Yadigar" isimli dizilerle yer aldı.

Esas çıkışını Bez Bebek dizisiyle yapan oyuncu, daha sonraları Ahlat Ağacı ve Aşk Tesadüfleri Sever gibi filmlerde rol aldı.

En son olarak da Fox TV'de yayınlanan ve başrolünde Hülya Avşar, Deniz Çakır, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü’nün yer aldığı Masumiyet dizisindeki Hande karakteriyle izleyicilerden beğeni topladı.

CESUR POZLARIYLA GÜNDEMDE...

Asena Keskinci, Instagram hesabından sıkça paylaşımlar yapıyor. Tercih ettiği kıyafetlerle zaman zaman gündem olan genç oyuncu, cesur pozlar vermekten de çekinmiyor.

Fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Keskinci'nin paylaşımları kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum alıyor. Genç oyuncunun Instagram'da 317 bin takipçisi bulunuyor.

Ünlü isme kullanıcıları, "Nasıl 22 ola bilirsinn? Bez bebek izlediğim günler dün gibi aklımda", "A a çok iyi çokk", "yine olay olmuşsun", Çok güzelsin be" gibi yorumlarda bulunuyor.





