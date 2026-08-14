Ünlü çift ilişkilerinin birinci yılını böyle kutladı: "İlk sene-i devriyemiz"

Ahu Yağtu, geçtiğimiz yıl meslektaşı Bora Cengiz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.Yağtu ile Cengiz, ilişkilerinde bir yılı geride bıraktı. Aşkları doludizgin devam eden Yağtu ile Cengiz, birlikteliklerinin yıl dönümünü kutladı.

"İLK SENE-İ DEVRİYEMİZ"

Bora Cengiz, sevgilisiyle yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından, "İlk sene-i devriyemiz" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ahu Yağtu da aynı kareyi kendi sayfasında paylaştı.

CEM YILMAZ İLE EVLİYDİ!

Öte yandan Ahu Yağtu, 2012 yılında komedyen Cem Yılmaz ile evlenmiş, aynı yıl oğulları Kemal'in doğumuyla ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

İkili, 2013 yılında yollarını ayırmıştı.