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Ünlü çift ilişkilerinin birinci yılını böyle kutladı: "İlk sene-i devriyemiz"

Oyuncu Ahu Yağtu ile sevgilisi Bora Cengiz, ilişkilerinin ilk yılını geride bırakmanın mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaştıkları romantik bir mesajla kutladı.

Ünlü çift ilişkilerinin birinci yılını böyle kutladı: "İlk sene-i devriyemiz"
Cansu Çamcı

Ahu Yağtu, geçtiğimiz yıl meslektaşı Bora Cengiz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.Yağtu ile Cengiz, ilişkilerinde bir yılı geride bıraktı. Aşkları doludizgin devam eden Yağtu ile Cengiz, birlikteliklerinin yıl dönümünü kutladı.

"İLK SENE-İ DEVRİYEMİZ"

Bora Cengiz, sevgilisiyle yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından, "İlk sene-i devriyemiz" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ahu Yağtu da aynı kareyi kendi sayfasında paylaştı.

Ünlü çift ilişkilerinin birinci yılını böyle kutladı: "İlk sene-i devriyemiz" 1

CEM YILMAZ İLE EVLİYDİ!

Öte yandan Ahu Yağtu, 2012 yılında komedyen Cem Yılmaz ile evlenmiş, aynı yıl oğulları Kemal'in doğumuyla ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ünlü çift ilişkilerinin birinci yılını böyle kutladı: "İlk sene-i devriyemiz" 2

İkili, 2013 yılında yollarını ayırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahu Yağtu yıl dönümü
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